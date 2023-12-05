В Крыму отбита самая масштабная атака ВСУ за последние месяцы

Лидия

То что сбили -подвиг военных, но должны быть более жёсткие законы против террористов, действующих с нашей стороны. И хотя бы сообщали людям, как их наказывают. А то арестовали и молчание. Отсутствие информации об этом и порождает таких преступников, им кажется, что можно всё и наказания не будет. А в Киеве заговорили об обмене бабы-порывника со статуэткой на кого-то с нашей стороны. Говорил об этом Илья Пономарев – родственник секретаря ЦК КПСС Бориса Пономарева. Отец – профессор, физик-ядерщик, работал в институте атомной безопасности, затем работал первым заместителем председателя Госстроя, курировал программы ипотеки. Мать – сенатор Совета Федерации от Чукотки. Дед – дипломат в Польше. Вот во что вырождается золотая поросль.