Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 207 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • вага карлито
    Верно всё это говорит о состоянии армии но   учитывая инерцию на данный момент она у них  развалится скоро!)))«Всё чисто и акку...
  • Василий Топчий
    Всё зависит от Главнокомандующего.Шурыгин обрисовал...
  • Василий Топчий
    Михалыч прав, только этих новых людей не допускают на достойные командные должности "старые люди". Мы их все знаем. А...Шурыгин обрисовал...

В Крыму отбита самая масштабная атака ВСУ за последние месяцы

В Крыму отбита самая масштабная атака ВСУ за последние месяцы

Подразделения ПВО РФ сегодня ночью пресекли самую массированную атаку ВСУ на Крым за последнее время.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей
Отлично сработали наши ПВОшники! Молодцы!
Ответить
14 час.
Лидия
То что сбили -подвиг военных, но должны быть более жёсткие  законы против террористов, действующих с нашей стороны. И хотя бы сообщали людям, как их наказывают. А то арестовали и молчание.  Отсутствие информации об этом и порождает таких преступников, им кажется, что можно всё и наказания не будет. А  в Киеве заговорили  об обмене бабы-порывника со статуэткой на кого-то с нашей стороны. Говорил об этом Илья Пономарев – родственник секретаря ЦК КПСС Бориса Пономарева. Отец – профессор, физик-ядерщик, работал в институте атомной безопасности, затем работал первым заместителем председателя Госстроя, курировал программы ипотеки. Мать – сенатор Совета Федерации от Чукотки. Дед – дипломат в Польше. Вот во что вырождается золотая поросль.
Ответить
10 час.
нл
николай лебедев
Вопреки пословице-это &quot;яблоко&quot; от яблони упало далеко, при этом еще и гнилым оказалось.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх