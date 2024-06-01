Дэдпул и Росомаха: Хью Джекман рассказал о том, как сложно играть Росомаху в его возрасте, но он справилсяКогда в 2017 году вышел “Логан”, Джеймсу Мэнголду пришлось состарить Хью Джекмана, чтобы убедительно сыграть старика Росомаху.