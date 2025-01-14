Вражеские дроны атаковали завод в Казани, введены ограничения на работу аэропорта Нижнекамска Татарстан в очередной раз стал объектом атак украинских беспилотников.
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Вражеские дроны атаковали завод в Казани, введены ограничения на работу аэропорта Нижнекамска Татарстан в очередной раз стал объектом атак украинских беспилотников.
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