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Вражеские дроны атаковали завод в Казани, введены ограничения на работу

Вражеские дроны атаковали завод в Казани, введены ограничения на работу аэропорта Нижнекамска Татарстан в очередной раз стал объектом атак украинских беспилотников.

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