День Героев Отечества: Звезды, которым крупно повезет с 10 декабря

9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. Этот праздник — дань высочайшего государственного и общественного уважения к тем, кто удостоен самых почетных государственных наград — званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, орденов Славы и Святого Георгия.