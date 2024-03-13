В России задумали дать экспортерам право не продавать валютную выручку

«Ведомости»: в РФ могут ввести для экспортеров освобожения от продажи валюты Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций может начать давать экспортерам право на полный или частичный отказ от выполнения обязательств по продаже валютной выручки.
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