Роспотребнадзор рекомендовал кипятить воду жителям Тюмени

Роспотребнадзор в Тюмени рекомендовал кипятить воду после повышения уровня в реке Тура 16 июля. Лабораторные исследования показали соответствие нормам, но изменения запаха и привкуса заставляют продолжить контроль до стабилизации ситуации.
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