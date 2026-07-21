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Царьград

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Роспотребнадзор рекомендовал кипятить воду жителям Тюмени

Роспотребнадзор рекомендовал кипятить воду жителям Тюмени

Роспотребнадзор в Тюмени рекомендовал кипятить воду после повышения уровня в реке Тура 16 июля. Лабораторные исследования показали соответствие нормам, но изменения запаха и привкуса заставляют продолжить контроль до стабилизации ситуации.

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