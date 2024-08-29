КП: друг экс-девушки Дурова рассказал о прошлом нынешней избранницы мужчины

Недавно всплыли любопытные подробности личной жизни основателя Telegram Павла Дурова. Один из знакомых его бывшей девушки решил приоткрыть завесу тайны над отношениями миллиардера с его нынешней избранницей Юлией Вавиловой, сообщает kp.
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