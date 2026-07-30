По следам Макрона в Сирии: Франция вновь спешит на Ближний Восток

Париж инициирует нефтетранзитный проект, который хотел бы видеть подконтрольным себе С начала кризиса в Ормузском проливе Франция прорабатывает альтернативные маршруты, и среди рассматриваемых проектов – поставка нефти через Сирию и Ливан в Европу и далее.