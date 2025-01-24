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Показ Ninja Gaiden 4, ремейк Ninja Gaiden 2, анонс Hopetown, геймплей DOOM: The Dark Ages…

Показ Ninja Gaiden 4, ремейк Ninja Gaiden 2, анонс Hopetown, геймплей DOOM: The Dark Ages…

На презентации Developer Direct от Microsoft анонсировали Ninja Gaiden 4 и ремейк Ninja Gaiden 2 — Ninja Gaiden 2 Black, назвали дату выхода Clair Obscur: Expedition 33 и показали пару свежих трейлеров DOOM: The Dark Ages и South of Midnight; авторы одной из духовных наследниц .

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