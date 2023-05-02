«Челси» проиграл все 6 матчей при Лэмпарде. Побед нет 9 игр подряд

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Команда тренера Фрэнка Лэмпарда уступила «Арсеналу» (1:3) в матче 34-го тура чемпионата Англии. Таким образом, серия поражений «синих» продлилась до шести игр кряду – все под руководством Лэмпарда, сменившего Грэма Поттера на посту главного тренера клуба.