По его словам, угрозы России в адрес Грузии, Молдовы и стран Балтии очень серьезны.
«У НАТО есть несколько лет на подготовку к войне с РФ, – министр обороны Германии Писториус.
Комментарии
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Ю
Юрий
Надо «разворошить» вулкан у США и им придет пипец.
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10 час.
VG
Vasily Golov
У России ракеты на старте. ВКС заправлены и вооружены,солдаты прошли горнило военных действий,корабли 4-х флотов прошли учения.Готова армия хоть завтра в бои.
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7 час.
леонид рыбаков
Пока англичан не накажут или хотя бы конкретно не предупредят запуском посейдона ( смоет пол англии экологичное оружие ) это не остановится ни когда .Англия всегда в долгую подлости делает европейцам и нам .И меня удивляет Франция и Германия это все по их экономике бьют .Англосаксы ни когда спокойно спать не будут если заметят намек на дружбу между немцами и русскими . Англия создала ЕС а потом выскочила и процесс пошел и это был продуманный ход в долгую .Почти все тупые политики в европе учились в англии ( даже наши великие реформаторы) и как они в унисон поют с англией и даже круче визжат .И еще братья евреи придумали холокост .теперь они потерпевшие а мы спасая всех потеряв более 20 миллионов стали агрессорами и главное начали войну . Где наши государственники оскудела с принятием ЕГЭ .
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3 час.
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