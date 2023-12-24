леонид рыбаков

Пока англичан не накажут или хотя бы конкретно не предупредят запуском посейдона ( смоет пол англии экологичное оружие ) это не остановится ни когда .Англия всегда в долгую подлости делает европейцам и нам .И меня удивляет Франция и Германия это все по их экономике бьют .Англосаксы ни когда спокойно спать не будут если заметят намек на дружбу между немцами и русскими . Англия создала ЕС а потом выскочила и процесс пошел и это был продуманный ход в долгую .Почти все тупые политики в европе учились в англии ( даже наши великие реформаторы) и как они в унисон поют с англией и даже круче визжат .И еще братья евреи придумали холокост .теперь они потерпевшие а мы спасая всех потеряв более 20 миллионов стали агрессорами и главное начали войну . Где наши государственники оскудела с принятием ЕГЭ .