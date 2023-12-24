Театр абсурда
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Театр абсурда

8 581 подписчик

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Свежие комментарии

  • леонид рыбаков
    Пока англичан не накажут или хотя бы конкретно не предупредят запуском посейдона ( смоет пол англии экологичное оружи...«У ‎НАТО‏ ‎есть ‎...
  • валерий двойнишников
    Ты меня ждешь? Зря! Ты тупая котлетная фея....Нержавеющий Стали...
  • валерий двойнишников
    Эмилька, тебе как другу...Будут трудности...сразу обращайся ко мне, будем вместе кричать "ПОМОГИТЕ"Нержавеющий Стали...

«У ‎НАТО‏ ‎есть ‎несколько ‎лет ‎на ‎подготовку‏ ‎к ‎войне‏ ‎с‏ ‎РФ, ‎– ‎министр‏ ‎обороны ‎Германии‏ ‎Писториус.

«У ‎НАТО‏ ‎есть ‎несколько ‎лет ‎на ‎подготовку‏ ‎к ‎войне‏ ‎с‏ ‎РФ, ‎– ‎министр‏ ‎обороны ‎Германии‏ ‎Писториус.

По ‎его ‎словам, ‎угрозы‏ ‎России‏ ‎в ‎адрес‏ ‎Грузии, ‎Молдовы‏ ‎и ‎стран ‎Балтии ‎очень ‎серьезны.

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Комментарии
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Ю
Юрий
Надо «разворошить» вулкан у США и им придет пипец.
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10 час.
VG
Vasily Golov
У России ракеты на старте. ВКС заправлены и вооружены,солдаты прошли горнило военных действий,корабли 4-х флотов  прошли учения.Готова армия хоть завтра в бои.
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7 час.
леонид рыбаков
Пока англичан не накажут или хотя бы конкретно не предупредят запуском посейдона ( смоет пол англии экологичное оружие ) это не остановится ни когда .Англия всегда в долгую подлости делает европейцам и нам .И меня удивляет Франция и Германия это все по их экономике бьют .Англосаксы ни когда спокойно спать не будут если заметят намек на дружбу между немцами и русскими . Англия создала ЕС а потом выскочила и процесс пошел и это был продуманный ход в долгую .Почти все тупые политики в европе учились в англии ( даже наши великие реформаторы) и как они в унисон поют с англией и даже круче визжат .И еще братья евреи придумали холокост .теперь они потерпевшие а мы спасая всех потеряв более 20 миллионов стали агрессорами и главное начали войну . Где наши государственники оскудела с принятием ЕГЭ .
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3 час.

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