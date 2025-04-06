Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Мошенники стали звонить под предлогом смены кода номера телефона

Мошенники стали звонить под предлогом смены кода номера телефона

В прокуратуре Москвы предупредили о новой схеме мошенничества - аферисты звонят гражданам под предлогом замены кода домашнего телефона с 499 на 495, а после выманивают у них паспортные данные и похищают денежные средства.

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