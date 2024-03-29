Если вы нас разбудите посреди ночи, и спросите: "Чем сейчас занимается Европа?", мы вам, не задумываясь, ответим: "Занимается аутотренингом" и не ошибемся.
Санкции работают! Они не могут не работать!
Комментарии
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N
Nata
Собака лает, а караван идет.
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5 час.
Karmadon
Санкции работают, кто бы сомневался! Ну, а что с обратным эффектом, это не так уж важно.
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4 час.
Артур Кушхабиев
От всех этих санкций выигрывает лишь США. С помощью всех этих пакетов санкций им удалось неплохо затормозить экономику стран Евросоюза, которые до этого сильно окрепли и стали теснить США в конкурентной борьбе. Пока это дойдёт до европейцев, они навсегда отстанут от лидеров экономики.
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1 час.
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