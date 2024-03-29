Санкции работают! Они не могут не работать!

Санкции работают, кто бы сомневался! Ну, а что с обратным эффектом, это не так уж важно.

Артур Кушхабиев

От всех этих санкций выигрывает лишь США. С помощью всех этих пакетов санкций им удалось неплохо затормозить экономику стран Евросоюза, которые до этого сильно окрепли и стали теснить США в конкурентной борьбе. Пока это дойдёт до европейцев, они навсегда отстанут от лидеров экономики.