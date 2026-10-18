Минобороны РФ сообщило об успешной операции ударных дронов центра "Рубикон", которые уничтожили резервуар и цистерны с горюче-смазочными материалами ВСУ в Харьковской области, а также нанесли урон временным дислокациям противника и FPV-дронам.
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