МИД России назвал ответственных за удар по интернату в Судже

Андрей Шишинов

"завел дело о теракте на командира бригады ВСУ" А этот командир бригады, чьё фото и данные уже размещены в открытом доступе знает, что он уже покойник. Ведь если он попадёт в плен живым, он несомненно назовёт тех, кто дал ему приказ на атаку, кто наводил ракеты от западных специалистов и дальше цепочка потянется. Ну не могут такого допустить вышестоящие подонки и просто по логике должны этого бригадира уничтожить.