Министерство иностранных дел России заявило, что ракетный удар, осуществленный Вооруженными силами Украины по интернату в Судже, является террористическим актом.
МИД России назвал ответственных за удар по интернату в Судже
Комментарии
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Андрей Шишинов
"завел дело о теракте на командира бригады ВСУ" А этот командир бригады, чьё фото и данные уже размещены в открытом доступе знает, что он уже покойник. Ведь если он попадёт в плен живым, он несомненно назовёт тех, кто дал ему приказ на атаку, кто наводил ракеты от западных специалистов и дальше цепочка потянется. Ну не могут такого допустить вышестоящие подонки и просто по логике должны этого бригадира уничтожить.
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