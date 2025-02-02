Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 304 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Elena Dmitrieva
    👍На украинском фро...
  • лина любимцева
    Существование Украины - это провокация и риск постоянных  и долговременных войн.На украинском фро...
  • Анатолий Анатольев
    САНДА должна быть привлечена НАРОДНЫМ СУДОМ к ОТВЕТСТВЕННОСТИ - за ЗЛО! Ну не МРАЗЬ румынская???!В Приднестровье п...

МИД России назвал ответственных за удар по интернату в Судже

МИД России назвал ответственных за удар по интернату в Судже

Министерство иностранных дел России заявило, что ракетный удар, осуществленный Вооруженными силами Украины по интернату в Судже, является террористическим актом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Шишинов
&quot;завел дело о теракте на командира бригады ВСУ&quot; А этот командир бригады, чьё фото и данные уже размещены в открытом доступе знает, что он уже покойник. Ведь если он попадёт в плен живым, он несомненно назовёт тех, кто дал ему приказ на атаку, кто наводил ракеты от западных специалистов и дальше цепочка потянется. Ну не могут такого допустить вышестоящие подонки и просто по логике должны этого бригадира уничтожить.
Ответить
20 час.
наверх