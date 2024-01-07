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В Москве задержан блогер, оскорблявший русских девушек в Сети

В Москве задержан блогер, оскорблявший русских девушек в Сети

Скриншот видео В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали блогера, который оскорблял в социальных сетях девушек славянской внешности, сообщили в Telegram-канале Следственного комитета России.

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Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
животное это в клетку
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16 час.
лл
лина любимцева
Они что, не понимают, что вытворяют?!! Где находятся?!!
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16 час.

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