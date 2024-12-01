Театр абсурда
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Театр абсурда

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Ближний Восток любит силу

Ближний Восток любит силу

Ближний восток, он словно капризная женщина. Любит сильных. Потому что война там не кончается никогда.

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