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«Для Америки это вечная война» Почему США продолжают помогать Украине и что изменится после выборов президента?

«Для Америки это вечная война» Почему США продолжают помогать Украине и что изменится после выборов президента?

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