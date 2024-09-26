«Для Америки это вечная война» Почему США продолжают помогать Украине и что изменится после выборов президента?

На фоне предвыборной кампании в США и роста вероятности возвращения Дональда Трампа в Белый дом западные СМИ вновь начали прогнозировать, как это может изменить ход конфликтов на Украине и в секторе Газа.
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