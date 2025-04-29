Небензя выразил благодарность КНДР за помощь в освобождении Курской области

Благодарность КНДР за помощь в освобождении Курской области от вторгнувшихся в российский регион подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) выразил 29 апреля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.