Небензя выразил благодарность КНДР за помощь в освобождении Курской области

Благодарность КНДР за помощь в освобождении Курской области от вторгнувшихся в российский регион подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) выразил 29 апреля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
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