Политика как она есть

Начальник ГУР Украины Кирилл Буданов* заявил об угрозе наступления России на Харьков. Российские войска действительно могут начать новую наступательную операцию в Харьковской области, если командование ВСУ сконцентрирует внимание на других направлениях.