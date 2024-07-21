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В армии раскрыли, когда Россия начнет новое наступление на Харьков

В армии раскрыли, когда Россия начнет новое наступление на Харьков

Начальник ГУР Украины Кирилл Буданов* заявил об угрозе наступления России на Харьков. Российские войска действительно могут начать новую наступательную операцию в Харьковской области, если командование ВСУ сконцентрирует внимание на других направлениях.

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