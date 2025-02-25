Отвага под градом огня: «Седой» не дал ВСУ шанса в 40-минутной схватке Юлия СоколоваВ условиях ожесточённых боёв на передовой, где каждая секунда способна изменить исход сражения, герой с позывным «Седой» проявил небывалую отвагу и военную смекалку, став примером для своих товарищей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии