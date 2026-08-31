Академик РАН Дмитрий Сычев о важности рационального применения лекарств и персонализированной терапии

Клинический фармаколог Дмитрий Алексеевич Сычев, академик РАН и руководитель Центра предиктивной генетики, фармакогенетики и персонализированной терапии, рассказал о значении рационального применения лекарств и развитии персонализированной медицины в России.
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