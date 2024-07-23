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Петербургский дневник

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Госдума приняла закон о преимущественном поступлении в колледж инвалидов III группы

Инициатива поспособствует лучшему пониманию гражданами своих прав Государственная дума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном, чтениях закон, который даёт преимущественное право на зачисление в колледж инвалидам III группы с детства и инвалидам III группы вследствие военной травмы или заболеваний, которые были получены во время военной службы.

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