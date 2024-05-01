Каким будет лето 2024 года? Роман Вильфанд обновил прогноз на сезон отпусков

До календарного лета остался ровно месяц. Каким будет сезон отпусков, сможем ли мы погреться на солнышке, или придется ходить с зонтиком? Гидрометцентр обновил свой прогноз и рассказал каким будет лето … В самом начале своего прогноза Роман Вильфанд сразу же обрадовал, что предстоящее лето 2024 года точно не будет холодным.