Провинция.ру
Свежие новостиMain
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Провинция.ру

210 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Кремлин Православович
    Складывается ощущение, что южно-восточные... "мужчины" жестоко относятся к женщинам именно из-за комплекса собственно...Экс-жена Бишимбае...
  • Леонид
    Пусть вон Адама ставят! :-) Он уже как раз в орденах весь.Кремль ищет замен...
  • mullonen
    Да уже и Лаврова увольняли, и Набиуллину... теперь вот Кадырова.Кремль ищет замен...

Каким будет лето 2024 года? Роман Вильфанд обновил прогноз на сезон отпусков

Каким будет лето 2024 года? Роман Вильфанд обновил прогноз на сезон отпусков

До календарного лета остался ровно месяц. Каким будет сезон отпусков, сможем ли мы погреться на солнышке, или придется ходить с зонтиком? Гидрометцентр обновил свой прогноз и рассказал каким будет лето … В самом начале своего прогноза Роман Вильфанд сразу же обрадовал, что предстоящее лето 2024 года точно не будет холодным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх