Илюхина: "Зенит" сейчас не ведет трансферных переговоров, и даже по Неймару

Председатель совета директоров футбольного клуба "Зенит" Елена Илюхина ответила на слухи, согласно которым петербургский клуб рассматривает возможность заключения контракта с бразильским нападающим Неймаром.
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