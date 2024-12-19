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Экономист Задорнов рассказал, как выгоднее всего вложить 1 миллион рублей

Экономист Задорнов рассказал, как выгоднее всего вложить 1 миллион рублей

Эксперт поделился прогнозами по наиболее выгодным вкладам на 2025 год.Экономист и экс-глава банка "ФК Открытие" Михаил Задорнов в беседе с РБК заявил, что инвестирование одного миллиона рублей сейчас является наиболее прибыльным вариантом.

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