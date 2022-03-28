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"Премия им. Арсеньева сформировала международную команду единомышленников"

"Премия им. Арсеньева сформировала международную команду единомышленников"

Круглый стол "Мастерство художественного перевода: Дальний Восток в литературе России и стран АТР" продолжил серию  онлайн-конференций (12+), участники которых в течение почти всего 2022 года будут говорить о прошлом, настоящем и будущем  Общероссийской литературной Премии "Дальний Восток" им.

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