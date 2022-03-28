"Премия им. Арсеньева сформировала международную команду единомышленников"

Круглый стол "Мастерство художественного перевода: Дальний Восток в литературе России и стран АТР" продолжил серию онлайн-конференций (12+), участники которых в течение почти всего 2022 года будут говорить о прошлом, настоящем и будущем Общероссийской литературной Премии "Дальний Восток" им.
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