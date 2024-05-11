МО: силы ПВО сбили 21 снаряд РСЗО Vampire и 16 БПЛА над регионами РФ

В ночь на субботу силы противовоздушной обороны сбили более двух десятков снарядов, выпущенных ВСУ из РСЗО RM-70 Vampire по территории Белгородской области, а также пресекли попытки атак украинских дронов в трех российских регионах , сообщает Минобороны РФ.