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Before The Rookie, Melissa O'Neil Starred In A Sci-Fi Series That Was Canceled Too Soon

Before The Rookie, Melissa O'Neil Starred In A Sci-Fi Series That Was Canceled Too Soon

Melissa O'Neil had her breakout acting role three years before The Rookie, on a fan-favorite sci-fi show that was canceled on a huge cliffhanger.

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