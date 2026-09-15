Before The Rookie, Melissa O'Neil Starred In A Sci-Fi Series That Was Canceled Too Soon

Melissa O'Neil had her breakout acting role three years before The Rookie, on a fan-favorite sci-fi show that was canceled on a huge cliffhanger.
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