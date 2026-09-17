Суд арестовал 4,1 млрд руб. на счетах экс-супруги основателя «Русагро»

Суд арестовал 4,1 миллиарда рублей на счетах бывшей жены основателя агрохолдинга «Русагро» и экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича Натальи Быковской.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Цыгане и гроб с д...
- ВЕ Госдума миллиарде...
- От Райкина до "пя...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым