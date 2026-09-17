Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Суд арестовал 4,1 млрд руб. на счетах экс-супруги основателя «Русагро»

Суд арестовал 4,1 млрд руб. на счетах экс-супруги основателя «Русагро»

Суд арестовал 4,1 миллиарда рублей на счетах бывшей жены основателя агрохолдинга «Русагро» и экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича Натальи Быковской.

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