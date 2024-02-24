Хоспис Ленобласти принял тигра с больными лапами из Приморья

РИАМО - 24 фев. Хоспис в Ленобласти принял на реабилитацию амурского тигра из Приморья, который страдал из-за ограниченной подвижности передних лап, пишет РИА Новости со ссылкой на гендиректор центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева.
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