Хоспис Ленобласти принял тигра с больными лапами из Приморья

РИАМО - 24 фев. Хоспис в Ленобласти принял на реабилитацию амурского тигра из Приморья, который страдал из-за ограниченной подвижности передних лап, пишет РИА Новости со ссылкой на гендиректор центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева.