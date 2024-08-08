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В Колумбии сообщили о готовящемся покушении на президента

В Колумбии сообщили о готовящемся покушении на президента

Разведывательная служба Колумбии узнала о подготовке покушения на президента страны Густаво Петро. Об этом рассказал глава министерства обороны Колумбии Иван Веласкес, его слова передает радиостанция Caracol.

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