В Колумбии сообщили о готовящемся покушении на президента

Разведывательная служба Колумбии узнала о подготовке покушения на президента страны Густаво Петро. Об этом рассказал глава министерства обороны Колумбии Иван Веласкес, его слова передает радиостанция Caracol.
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