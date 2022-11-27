«Последний у Примадонны»: у легендарной артистки больше нет шансов

Юбилейный концерт Пугачевой действительно стал завершающим. Алла Пугачева Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look PressУже никто не надеется на возвращение домой Аллы Пугачевой, спешно покинувшей в сентябре Россию частным джетом вместе с детьми.