7дней.ru

105 524 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Кутуев
    Если посчитать, то окажется что Гурченко в браках прожила около 90 лет! И, если первый брак заключила в 18 лет, то пр...Пошла не по той д...
  • Надежда Никитина
    Неужели кому то все интересно. Сплошная грязь.Не надо стеснятьс...
  • Лидия Курзаева
    Смотреть противно на эти  рожи. 😡Не надо стеснятьс...

«Последний у Примадонны»: у легендарной артистки больше нет шансов

«Последний у Примадонны»: у легендарной артистки больше нет шансов

Юбилейный концерт Пугачевой действительно стал завершающим. Алла Пугачева Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look PressУже никто не надеется на возвращение домой Аллы Пугачевой, спешно покинувшей в сентябре Россию частным джетом вместе с детьми.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх