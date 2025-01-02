Россиян предупредили о последствиях распространенного штамма гриппа

На территории России сейчас доминирует вирус гриппа A(H1N1).фото: pixabay.com/leo2014На территории России сейчас доминирует вирус гриппа A(H1N1), приводящий к серьезным осложнениям, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
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