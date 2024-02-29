Латиноамериканская страна пообещала России поставки мяса и рыбы

Бразилия расширит номенклатуру поставок зерновых, мяса и рыбы в Россию. Об этом заявила генеральный секретарь МИД, сопредседатель комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Мария Лаура да Роша.
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