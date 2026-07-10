Центробанк РФ выпустил обновленную банкноту номиналом 100 рублей

Банк России модернизировал банкноту номиналом 100 рублей. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. «Банк России 10 июля 2026 года вводит в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей выпуска 2026 года.
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