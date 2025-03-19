ЕС обязал Apple упростить подключение сторонних смарт-часов к iPhone — в компании заявили, что это «это плохо для пользователей»Еврокомиссия приняла во вторник приняла два юридически обязывающих решения в отношении Apple в соответствии с Законом о цифровых рынках (DMA), указав меры, которые компания должна предпринять для соблюдения обязательства по обеспечению совместимости её гаджетов с другими устройствами.