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Хорват с дублем, Дорофеев с хет-триком и Сорокин с 38 сэйвами и 2 ассистами – звезды дня в НХЛ

Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.  Третья звезда – вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин с 38 сэйвами после 41 броска в матче с «Монреалем» (4:3 ОТ) и 2 ассистами.

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