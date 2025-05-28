«Плечом к плечу»: в честь девятилетия «Юнармии» в Москве состоялся форум

МОСКВА, 28 мая, ФедералПресс. В рамках празднования девятилетия движения в Московской области на итоговом мероприятии Всероссийского юнармейского форума «Плечом к плечу» наградили выдающихся юнармейцев, подвели итоги работы движения, а также вручили свидетельства о присвоении имен Героев Отечества региональным отделениям «Юнармия».