«Плечом к плечу»: в честь девятилетия «Юнармии» в Москве состоялся форум

МОСКВА, 28 мая, ФедералПресс. В рамках празднования девятилетия движения в Московской области на итоговом мероприятии Всероссийского юнармейского форума «Плечом к плечу» наградили выдающихся юнармейцев, подвели итоги работы движения, а также вручили свидетельства о присвоении имен Героев Отечества региональным отделениям «Юнармия».
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