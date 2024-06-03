Владимир Колокольцев наградил юных героев Почетными грамотами МВД России и ценными подарками

«В преддверии Дня защиты детей Владимир Колокольцев провел торжественную церемонию награждения представителей молодого поколения россиян, отличившихся при задержании преступников и пресечении правонарушений», о – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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