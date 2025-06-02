На Смоленщине открылся юбилейный Центр общения старшего поколения

Это площадка для совместного отдыха, участия в творческих кружках и образовательных мероприятиях пожилых смолян В Десногорске открылся юбилейный, 20-й по счету в Смоленской области, Центр общения старшего поколения.
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