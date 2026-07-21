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Регион 29

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Противодействие мошенничеству остаётся в Поморье приоритетной задачей

Проблему обсудили в ходе оперативного совещания под председательством губернатора Александра ЦыбульскогоПо информации регионального УМВД, зафиксировано снижение подобных преступлений на 13,3% по сравнению с прошлогодними показателями.

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