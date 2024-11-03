Величие Ферстаппена в обгонах: посмотрите, что он сделал с соперниками под дождем в Бразилии

Похоронил интригу. Перед стартом Гран-при Сан-Паулу интрига в «Формуле-1» закрутилась до предела. Лидер сезона Макс Ферстаппен не попал в топ-10 в квалификации (не успел проехать решающий круг из-за аварии Ланса Стролла и досрочного завершения заезда), а еще получил штраф за замену двигателя – и очутился на стартовой решетке аж на 17-м месте.