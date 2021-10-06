Почему храм Христа Спасителя дважды не настоящий: историческое расследование

Проще будет начать с конца, потому что эта история частично происходила на нашей памяти. Неподалёку от Москва-реки на улице Волхонка, дом 15, стоял себе, никого не трогал, храм Христа Спасителя, построенный в 19 веке в честь победы над Наполеоном.