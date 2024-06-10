Коллеги покойной Анастасии Заворотнюк рассказали, как актриса стремительно слепла

Биолог Чумаков: Современная медицина не могла вылечить Анастасию Заворотнюк Коллеги Анастасии Заворотнюк рассказали, когда у актрисы появились первые симптомы глиобластомы, а биолог рассказал о вакцине от рака, которую разработали специально для знаменитости.
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