Коллеги покойной Анастасии Заворотнюк рассказали, как актриса стремительно слепла

Биолог Чумаков: Современная медицина не могла вылечить Анастасию Заворотнюк Коллеги Анастасии Заворотнюк рассказали, когда у актрисы появились первые симптомы глиобластомы, а биолог рассказал о вакцине от рака, которую разработали специально для знаменитости.