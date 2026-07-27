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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мария Захарова: «Мы продолжим отстаивать принципиальные подходы России, обеспечение полноформатного участия атлетов в международных соревнованиях»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова  заявила, что Россия продолжит добиваться полноценного участия спортсменов в соревнованиях.

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