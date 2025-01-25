В Аргентине уберут понятие «убийство женщины» из УК

Глава Минюста Аргентины Кунео Либарона сообщил, что власти страны планируют убрать понятие «убийство женщины» из уголовного кодекса, которое является отягчающим обстоятельством, так как перед законом все равны.
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