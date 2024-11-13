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Байден ответил на вопрос о заложниках в Газе с недовольством

Байден ответил на вопрос о заложниках в Газе с недовольством

Президент США Джо Байден во время пресс-конференции перед встречей с израильским президентом Ицхаком Герцогом в Белом доме выразил недовольство по поводу вопроса журналистки о возможности достижения сделки об освобождении заложников в секторе Газа.

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