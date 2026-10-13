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Регионы России

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Минтранс планирует расширить биометрическую посадку во всех аэропортах России

Минтранс планирует расширить биометрическую посадку во всех аэропортах России

Министр транспорта Андрей Никитин сообщил о намерении распространить функцию биометрической идентификации пассажиров при посадке на воздушные суда на территорию всех российских аэропортов.

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