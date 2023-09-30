В Санкт-Петербурге мигранты напали на девушек из-за нестандартной внешности

А почему автор не пишет о наших самых больших чиновниках, которые всё это допустили, причём получая в России совсем немаленькую зряплату.

Остаётся только, чтобы жареный петух судьбы клюнул в жопу тех органов, благодаря которым эти поскудыши ещё свободно ходят по России!

Русский Империалист

А пока обязательно носим перец, шокеры, ножи (с этим сложнее, т.к. надо уметь с ним работать, чтобы он не попал в чужие руки и не нанёс нам летальные удары), как нас учит чёрная плесень, но мы почему-то скромничаем; занимается ударными видами спорта, обучаемся поведению в уличных драках. А, главное, имеем надёжных друзей, что собираются моментально при призыве о помощи. 🇷🇺