Театр абсурда
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Театр абсурда

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В Санкт-Петербурге мигранты напали на девушек из-за нестандартной внешности

В Санкт-Петербурге мигранты напали на девушек из-за нестандартной внешности

Давно не писал про мигрантов — а по этой теме все стабильно. Это отдельный фронт, и те общественники, которые занимаются вплотную проблемой, советуют без средств защиты из дома не выходить.

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Комментарии
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Михаил Кицис
А почему автор не пишет о наших самых больших чиновниках, которые всё это допустили, причём получая в России совсем немаленькую зряплату.
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1 д.
sorsw
Остаётся только, чтобы жареный петух судьбы клюнул в жопу тех органов, благодаря которым эти поскудыши ещё свободно ходят по России!
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1 д.
Русский Империалист
А пока обязательно носим перец, шокеры, ножи (с этим сложнее, т.к. надо уметь с ним работать, чтобы он не попал в чужие руки и не нанёс нам летальные удары), как нас учит чёрная плесень, но мы почему-то скромничаем; занимается ударными видами спорта, обучаемся поведению в уличных драках. А, главное, имеем надёжных друзей, что собираются моментально при призыве о помощи. 🇷🇺
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1 д.

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